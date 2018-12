Lehdet: Yleltä irtisanottua Tapio Suomista vastaan on nostettu pahoinpitelysyyte

Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut, että Ylen entistä urheilutoimittajaa Tapio Suomista vastaan on nostettu syyte pahoinpitelystä, kertoo Iltalehti. Tapaus on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen 6. marraskuuta. Suominen kommentoi Ilta-Sanomille, että välikohtaus oli syy Suomisen potkuille Ylestä.