Lego keskeytti poliisihahmojen markkinoinnin Yhdysvaltojen pidätyskuoleman takia: ”Inspiroimme suvaitsevaisuuteen”

Laajojen protestien takia Lego on keskeyttänyt mainontaansa, joka liittyy mm. poliisiin tai Valkoiseen taloon. CNBC kertoo kauppasivusto The Toy Bookin tietoihin viitaten, että Lego-palikoita myyviä verkkokauppoja on ohjeistettu pysäyttämään joidenkin rakennussarjojen markkinointi.