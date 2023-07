Legendaarinen futisseura paineli Venäjälle: "Täysi provokaatio"

Viime vuonna Mestarien liigan karsinnoissa Fenerbahcea vastaan pelannut Kiovan Dynamo on tuominnut Fenerbahcen toiminnan ankarasanaisesti. Kiovalaisseuran mukaan Fenerbahce on seura "ilman kunniaa, häpeää ja omaatuntoa".

Tiedotteen yhteydessä on kuva, jossa on mustalla pohjalla verta kuvaavaa punaista roisketta ja englanninkielinen teksti punaisin kirjaimin.

"Järjettömän epäkunnioittavaa"

– Tämä on järjettömän epäkunnioittavaa kaikille jalkapallosta ja Ukrainasta välittäville. Tämä on puhdas provokaatio Fenerbahcelta. Heidän presidenttinsä (Recep Tayyip Erdogan) on hiukan Putin-ystävällinen, ja hän tietää tarkalleen, millaisia reaktioita he saavat, Saltvedt sanoi Dagbladetille.