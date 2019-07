Leenalle osoitettu postikortti löysi oikeaan osoitteeseen 26 vuotta myöhässä – talon uusi omistaja yrittää ratkaista mysteerin

Postikortti saapui oikeaan osoitteeseen, mutta vastaanottajiksi oli merkitty toistaiseksi tuntemattomat Leena ja Muhammad Ali Kizilbash. Kortin kääntöpuolella on kuva perinteisistä, kiinalaisista veneistä.

– Minulla on ollut hauskaa tässä äärimmäisen ruuhkaisessa paikassa, alkaa englanniksi kirjoitettu viesti.

Viestin on allekirjoittanut ”isä”, joka toivoo näkevänsä postikortin vastaanottajat pian. Kuva kortista on nähtävissä CNN :n uutisessa.

"Olisi todella mukavaa tavata heidät"



Draper on yrittänyt etsiä pariskunnan käsiinsä, muttei ole toistaiseksi onnistunut. Hän on kertonut postikortista muun muassa edelliselle asukkaalle ja paikallisessa sanomalehdessä. Hän on etsinyt pariskuntaa tuloksetta myös sosiaalisesta mediasta ja kiinteistöverotietojen perusteella.