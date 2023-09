LeBron James tarttui luuriin – rakenteilla monsterijoukkue olympialaisiin

James, 38, on voittanut Yhdysvaltain maajoukkueessa olympiakultaa Pekingissä 2008 ja Lontoossa 2012. Vuonna 2004 Ateenasta tuliaisena oli pronssi. NBA:n kaikkien aikojen pistemies ei ollut mukana Riossa 2016 eikä Tokiossa 2021.

The Athleticin mukaan James on jo soitellut "useille tähdille" värvätäkseen heidät niin ikään Pariisin kisoihin. Huippupelaaja on julkaisun mukaan houkutellut muun muassa Stephen Currya, Kevin Durantia, Anthony Davisia, Jayson Tatumia ja Draymond Greeniä.