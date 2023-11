Lauri Markkasesta huonoja uutisia

Markkanen on huilannut jo Jazzin kaksi ottelua, mutta sairausloma jatkuu. Utah tiedotti keskiviikkona, että Markkanen kärsii takareisivammasta. Hän ei matkusta joukkueen mukana kahteen seuraavaan vierasotteluun vaan jää kotimaisemiin keskittymään kuntouttamaan jalkaansa.

Utah Jazz on voittanut kaksi edellistä otteluaan, kun Lauri Markkanen on ollut kokoonpanosta sivussa. Jazz on silti NBA:n läntisessä konferenssissa neljänneksi viimeisenä 35,3 voittoprosentilla.