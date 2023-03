Lauri Markkanen oli kentän kuningas, Utahin kurimusputkelle piste – suomalainen avasi sanaisen arkkunsa ottelun jälkeen: "On helppo turhautua"

– Joskus se on todella fyysistä. He kokeilevat erilaisia peittotapoja. Nautin haasteesta yrittää parantua pelaajana. On pysyttävä liikkeessä ja vain tiedostettava tilanne. On helppo turhautua, mutta minulle ja joukkueelle voittaminen on tärkeintä. Minun on tehtävä mitä tahansa sen eteen, Markkanen sanoi.