Suomalaisuimari Laura Lahtinen jatkoi hyvää virettään päättämällä lyhyen radan maailmancupin kahteen finaaliuintiin Kanadan Torontossa. Hän nappasi yhteensä seitsemän finaalipaikkaa reiluun viikkoon.
Lahtinen ylsi Torontossa 100 metrin perhosuinnissa viidenneksi ajalla 56,81 (alkuerissä 56,72). Lisäksi suomalainen sijoittui 50 metrin rintauinnissa kahdeksanneksi ajalla 30,87. Matkan alkuerissä Lahtinen teki henkilökohtaisen ennätyksensä 30,56.
Lahtinen, 22, nappasi Torontossa maailmancupin päätöstapahtumassa kaikkiaan neljä finaalipaikkaa. Hän oli 50 metrin ja 200 metrin perhosuinnissa seitsemäs.
Yhdysvaltain Westmontissa 17.–19. lokakuuta järjestetyssä maailmancupissa Lahtinen oli perhosuintifinaaleissa neljäs, seitsemäs ja seitsemäs.
Lahtisen tuleva tähtäin on lyhyen radan EM-kilpailuissa, jotka järjestetään Puolassa 2.–7. joulukuuta.