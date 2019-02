Lasten suosimassa WhatsApp-ryhmässä jaettu äärimmäisen väkivaltaista ja pornografista materiaalia – kaikki teoista epäillyt alle 15-vuotiaita

Lasten ja nuorten suosimassa avoimessa WhatsApp-ryhmässä on jaettu lasten kehitystä vakavasti vaarantavia kuvia ja kuvatallenteita.

Poliisin mukaan ryhmässä on jaettu muun muassa äärimmäisen väkivaltaista sekä pornografista materiaalia. Lisäksi useat henkilöt ovat jakaneet lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvatallenteita.

Asiasta on kirjattu useita rikosilmoituksia. Rikosnimikkeenä on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kaikki rikollisista teoista epäillyt ovat alle 15-vuotiaita.

Poliisin mukaan kyseiseen WhatsApp-ryhmään on ollut mahdollista liittyä täysin avoimessa Instagram-profiilissa mainostetun linkin kautta. Jäseniä ryhmässä on ollut kerrallaan noin 250 eri puolilta Suomea.

Rangaistus on sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta

Rikoslain mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä säädetty rangaistus on sakosta enintään kahteen vuotta vankeutta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta säädetty rangaistus on sakosta enintään yhteen vuoteen vankeutta.

Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15-vuotta ja on syyntakeinen.