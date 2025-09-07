Lasten nahistelu johti poliisitehtävään Helsingissä

Helsingissä Herttoniemessä tapahtui tänään tilanne, jossa kaksi noin 12-vuotiasta lasta nahistelivat keskenään sen verran rajusti, että poliisi hälytettiin paikalle.
Asiasta ensin uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan lapsi olisi kuristanut toista lasta niin, että sivulliset olivat joutuneet herättelemään tätä. Tapahtumapaikalla oli lehden mukaan käynnissä lasten jalkapalloturnaus.
Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että poliisin partio meni paikalle nahistelun takia. Poliisin mukaan kenelläkään ei ollut vammoja.
Johtokeskuksessa ei ollut illalla tarkkaa tietoa siitä, että liittyikö tilanne jotenkin jalkapallopeliin, mutta tapahtumapaikan osoitteen perusteella kenttä on lähialueella.
Tapauksesta ei ole ainakaan tässä vaiheessa kirjattu rikosilmoitusta, mutta tämä voidaan tehdä myöhemminkin.