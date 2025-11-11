Sulkapalloilun suomalaisiin merkkihenkilöihin kuuluva Lasse Lindelöf on kuollut 58-vuotiaana. Lindelöf kuoli vakavaan sairauteen viime viikon torstaina.

Hänen poismenostaan kertoi Sulkapalloliitto nettisivuillaan.

Lindelöf oli Sulkapalloliiton kunniagallerian jäsen numero 11. Hän saavutti urallaan muun muassa neljä sekanelinpelin ja kaksi nelinpelin Suomen mestaruutta. Viimeisen mestaruutensa hän saavutti vuonna 1997 nelinpelissä Mikael Segercrantzin parina.

Maaotteluedustuksia Lindelöfille kertyi 79 ja maaotteluvoittoja 16 vuoden aikana kaikkiaan 58.

Peliuran jälkeen Lindelöf jatkoi sulkapallon parissa Tapiolan Sulan valmentajana ja toiminnanjohtajana.