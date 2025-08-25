Kalle Koljoselle loistostartti MM-kisoissa

29.12404444
Julkaistu 25.08.2025 19:04

MTV URHEILU – STT

Suomen Kalle Koljonen aloitti maanantaina sulkapallon MM-kilpailut Pariisissa voitolla.

Koljonen kukisti kaksinpelin avausottelussaan englantilaisen Harry Huangin tunnissa ja viidessä minuutissa 21–12, 10–21, 21–19. Koljonen on maailmanlistalla 54:s, Huang sijalla 65.

Koljonen voitti ensimmäisen erän vaivattoman näköisesti, mutta palloja sinnikkäästi palautellut Huang löysi hyökkäyspeliinsä terää ja tasoitti erävoitot.

Ratkaiseva kolmas erä aaltoili pelaajalta toiselle. Huang johti alussa, mutta aggressiivisemmin hyökännyt Koljonen meni jo 16–10-johtoon. Huang nousi vielä tasoihin 18–18. Ratkaisupalloissa Koljonen oli vahvempi.

Koljonen voitti kaksinpelin EM-pronssia Ukrainassa Kiovassa vuonna 2021.

Koljonen kohtaa seuraavaksi MM-turnauksen toisella kierroksella singaporelaisen Loh Kean Yewin.

Lisää aiheesta:

Vastustaja luovutti – Suomen EM-mitalisti lähelle mitalipelejäSuomalaisilla huippustartti EM-näyttämölläSuomalaisässälle päänahka "kovasta pelaajasta" – jatkaa EM-puolivälieriinOlympialaisissa säväyttäneen Kalle Koljosen tie tyssäsi MM-kisoissaKalle Koljoselta upea startti! Päihitti avausvastustajansa tyylipuhtaastiTanskalaistähti liian kova vastus historiaa tehneelle Kalle Koljoselle
SulkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Sulkapallo