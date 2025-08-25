Kalle Koljoselle loistostartti MM-kisoissa

Suomen Kalle Koljonen aloitti maanantaina sulkapallon MM-kilpailut Pariisissa voitolla.
Koljonen kukisti kaksinpelin avausottelussaan englantilaisen Harry Huangin tunnissa ja viidessä minuutissa 21–12, 10–21, 21–19. Koljonen on maailmanlistalla 54:s, Huang sijalla 65.
Koljonen voitti ensimmäisen erän vaivattoman näköisesti, mutta palloja sinnikkäästi palautellut Huang löysi hyökkäyspeliinsä terää ja tasoitti erävoitot.
Ratkaiseva kolmas erä aaltoili pelaajalta toiselle. Huang johti alussa, mutta aggressiivisemmin hyökännyt Koljonen meni jo 16–10-johtoon. Huang nousi vielä tasoihin 18–18. Ratkaisupalloissa Koljonen oli vahvempi.
Koljonen voitti kaksinpelin EM-pronssia Ukrainassa Kiovassa vuonna 2021.
Koljonen kohtaa seuraavaksi MM-turnauksen toisella kierroksella singaporelaisen Loh Kean Yewin.