Sulkapalloilija Kalle Koljonen jatkoi hienoa virettään etenemällä perjantaina välieriin Saksan Saarbrückenissä pelattavassa kansainvälisessä huipputurnauksessa.
Koljonen sinetöi paikkansa miesten kaksinpelin neljän parhaan joukossa, kun suomalainen kukisti puolivälieräottelussaan Intian Ayush Shettyn erin 19–21, 21–12, 22–20.
Shetty on maailmanlistalla sijalla 31 ja Koljonen sijalla 55. Suomalaispelaaja kaatoi turnauksessa kahdella ensimmäisellä kierroksella maailmanlistan kuutosen Chou Tien-Chenin ja sijalla 29 majailevan Nhat Nguyenin.
Saksassa pelattava turnaus kuuluu Kansainvälisen sulkapalloliiton kilpailukalenterissa kolmanneksi korkeimpaan Super 500 -turnaussarjaan. Koljonen kohtaa lauantaina välieräottelussaan Tanskan Magnus Johannesenin, jonka sijoitus maailmanlistalla on 64:s.