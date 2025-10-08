Suomen miesten kaksinpelit päättyivät keskiviikkona Vantaan kansainvälisessä sulkapalloturnauksessa. Sekä Kalle Koljonen että Joakim Oldorff hävisivät ensimmäisen kierroksen ottelunsa voittamatta erääkään.
Koljonen kohtasi japanilaisen Takuma Obayashin, joka eteni jatkoon lukemin 23–21, 21–19. Ottelu kesti tunnin.
Obayashi on maailmanlistan 61:s, kun Koljosen listasijoitus on 51:s.
Oldorffin pudotti jatkosta ranskalainen Arnaud Merkle, joka jatkaa toiselle kierrokselle lukemin 21–19, 21–14. Ottelu kesti 46 minuuttia.
Merklen sijoitus maailmanlistalla on 45:s, Oldorffin 43:s. Merkle on voittanut Oldorffin pelaajien kaikissa kolmessa keskinäisessä ottelussa.
Sekä Koljonen että Oldorff ovat EM-pronssimitalisteja.