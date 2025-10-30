Suomen Kalle Koljonen osoitti iskukykynsä kansainvälisessä sulkapallon huipputurnauksessa Saksassa ja kukisti Taiwanin Chou Tien-Chenin 21–19, 19–21, 21–18. Sulkapalloliitto luonnehti tiedotteessaan voittoa todennäköisesti Koljosen yhdeksi merkittävimmistä.

– Peli pysyi tosi hyvin kasassa alusta loppuun asti, ja jokainen osa-alue kentällä toimi loistavasti. Syksystä lähtien peli on kulkenut todella hyvällä tasolla, ja vihdoin tuli kova voitto. Tosin nyt täytyy jo alkaa keskittymään illan ottelua varten. Kisa on vasta alkutaipaleella ja toivottavasti jatkuu mahdollisimman kauan, Koljonen kertoi tiedotteessa.

Koljonen on maailmanlistalla sijalla 55, joten hän oli selkeä altavastaaja kuudentena olevan Tien-Chenin kohtaamisessa. Koljonen kohtaa myöhemmin tänään Irlannin Nhat Nguyenin, joka on maailmanlistalla 29:ntenä.

Suomen Joakim Oldorff hävisi Singaporen Loh Kean Yewille 10–21, 12–21.