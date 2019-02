Las Vegasissa herättiin harvinaiseen näkyyn – katso videolta, kuinka innoissaan lumisateesta voidaankin olla!

Kyseessä oli jo toinen lumisade helmikuun aikana. Tänä talvena Las Vegasissa on satanut lunta kaikkiaan jo kolme kertaa.

Lumisade on Las Vegasissa melko harvinainen ilmiö. Yhdysvaltalaisten tiedostusvälineiden mukaan kaupungissa on nähty häivähdyksiä lumisateesta lähivuosinakin, mutta runsaammin lunta satoi edellisen kerran vuonna 2008. Näin kirjoittaa esimerkiksi The Weather Channel.