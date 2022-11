Amerikassa kaikki on suurempaa – New Yorkin lähes kaksimetriset hanget saavat Suomen ensilumen näyttämään pikku puuhastelulta

Vertailun vuoksi Foreca kertoo, että Lapissa on lähipäivinä ollut syvimmillaan noin parinkymmenen sentin hanget. Etelä-Suomeen odotetaan jopa kymmentä senttiä lunta nykyisen lumisaderintaman seurauksena.

New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul sanoi lauantaina, että osavaltio on ollut myrskyyn hyvin valmistautunut ja sen hallitsemiseksi on työskennelty väsymättä.