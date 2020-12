Lapsille säästetään suurempia summia kuin aiemmin – sijoitusjohtajan mielestä myös rahastolahja voi olla oiva joululahja: "Tarvitseeko tavaroita olla todella paljon?"

Norden kyselytutkimuksen mukaan korona ei ole juurikaan vaikuttanut lapselle säästämiseen, vaan suurin osa säästää lapselleen yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Myös säästäminen rahastoihin on kasvattanut suosiotaan.

Viimeisen vuoden aikana Nordeassa uusien rahastosäästäjien määrä on kasvanut kymmenellä prosentilla, ja alaikäisten rahastosäästäjien määrässä kasvua on peräti 20 prosenttia.

– Sijoittamisesta on puhuttu aika paljon, kun osakesäästötilit lanseerattiin. Sitä kautta ihmiset ovat tulleet tietoisemmaksi siitä, että myös lapselle voi säästää ja sijoittaa, toteaa Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen MTV:n Uutisaamussa.

Hänen mukaansa erityisesti pienen lapsen kohdalla sijoittaminen on järkevämpi vaihtoehto kuin rahan säästäminen tilille.

– Sitten jos on joku lähisijoituskohde, esimerkiksi parin vuoden päästä lapsi tarvitsee ajokortin, niin sitten se oma tili on ihan ok.