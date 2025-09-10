Lapsi raahautui auton mukana Kemissä, poliisilta päätös

0:53imgKatso myös: Moottoripyöräilijän käsittämätön sekoilu Helsingissä tallentui poliisin kameraan.
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

Poliisi kertoo Kemissä tapahtuneesta erikoisesta liikenneonnettomuudesta, jonka esitutkinta on nyt valmistunut.

Maaliskuun loppupuolella alakouluikäinen lapsi nousi autosta kadun varteen Kemin Oklaholmankadulla. 

Kuljettaja oli jatkanut matkaa, eikä ollut huomannut tässä välissä auton eteen siirtynyttä lasta. Lapsi jäi auton alle ja raahautui liikkuvan auton mukana. 

Poliisi on kuullut todistajia ja suorittanut teknistä tutkintaa.

Esitutkinnan aikana asiassa on tehty yhteistyötä muun muassa syyttäjän kanssa. Asia eteni syyttäjälle liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Asiaa tutkittiin myös nimikkeellä vammantuottamus, mutta kyseisen rikosnimikkeen osalta poliisissa on tehty tutkinnanjohtajan päätös, eikä asia etene syyteharkintaan.

Lue myös: Motoristi kaahasi kahtasataa jalankulkijoiden lomassa Nummelassa – myös poliisin toiminta tutkitaan

Lisää aiheesta:

Autoilija ajoi lapsen yli EspoossaLapsi raahautui liikkuvan auton alla 200 metriä Kemissä – silminnäkijöille tarjotaan kriisiapuaTien reunassa kulkenut nuori jalankulkija loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa NurmijärvelläTraktori törmäsi jalankulkijaan Siilinjärvellä – kuskia epäillään rattijuopumuksestaAutoilija törmäsi lapseen suojatiellä: Poika lensi konepellille – paikalta paennut kuljettaja ilmoittautui poliisillePoliisi: Kolmen hengen vienyt Kiteen kolari tutkitaan perin pohjin, vaikka epäilty onkin kuollut
KemiLiikenneonnettomuudetPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kemi