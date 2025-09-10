Lapsi raahautui auton mukana Kemissä, poliisilta päätös

Poliisi kertoo Kemissä tapahtuneesta erikoisesta liikenneonnettomuudesta, jonka esitutkinta on nyt valmistunut.
Maaliskuun loppupuolella alakouluikäinen lapsi nousi autosta kadun varteen Kemin Oklaholmankadulla.
Kuljettaja oli jatkanut matkaa, eikä ollut huomannut tässä välissä auton eteen siirtynyttä lasta. Lapsi jäi auton alle ja raahautui liikkuvan auton mukana.
Poliisi on kuullut todistajia ja suorittanut teknistä tutkintaa.
Esitutkinnan aikana asiassa on tehty yhteistyötä muun muassa syyttäjän kanssa. Asia eteni syyttäjälle liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Asiaa tutkittiin myös nimikkeellä vammantuottamus, mutta kyseisen rikosnimikkeen osalta poliisissa on tehty tutkinnanjohtajan päätös, eikä asia etene syyteharkintaan.