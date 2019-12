Lapsenvahti laski kylpyyn tulikuumaa vettä – yksivuotias tyttö sai vakavia palovammoja: "Varokaa, ketä päästätte lastenne lähelle"

Tytön biologisen isän Anthony Wilsonin mukaan tytöllä on kovia kipuja. Lapsella on palovammoja lähes koko kropassa.

Ei osoita katumusta



Tytöllä on toisen asteen palovammoja suuressa osassa kehoa. Myös hukkuminen oli lähellä. Wilson on onnellinen, että hänen tyttärensä on elossa.