Lapin retkeilijöille varoitus vatsataudista – sairastuneita evakuoitu

Ohjeita ja tietoa Käsivarren alueella retkeileville Jos epäilet sairastuneesi, älä lähde retkelle. Hakeudu lääkäriin, jos olosi huononee.

Jos olet varannut vaelluksellesi majoituksen Saarijärven, Kuonjarjoen, Meekonjärven tai Termisjärven tuvilta, pohdi voisitko siirtää vaellustasi myöhemmälle ajankohdalle, ellet voi majoittua tuvan sijaan kunnollisessa talviteltassa ja –makuupussissa.

Jos seurueessasi on sairastuneita, pohdi retken jaksamista matkan pituus huomioon ottaen. Oireettomanakin olet saattanut jo saada tartunnan. Vatsatauti heikentää kunnon nopeasti.

Yleensä vatsatautiepidemia kestää noin viikon. Tuvissa on alkeellisten olosuhteiden vuoksi vaikeaa pitää yllä riittävää hygieniaa.

Vältä tartunta pesemällä kädet hyvin saippualla ja runsaalla vedellä jokaisen vessakäynnin jälkeen. Ellei vesipesuun ole mahdollisuutta, käytä käsidesiä. Kaikki käsidesit eivät kuitenkaan tehoa esimerkiksi norovirukseen.

Kiinnitä erityistä huomiota käsi- ja ruokailuhygieniaan ja erityisesti siihen, että käyttämäsi ruokailuastiat ovat puhtaita.

Jos olet ollut autio-, vuokra- tai varaustuvassa sairastuneena tai tiedät, että tuvassa on vieraillut sairastunut henkilö, kirjoita tieto ylös tuvan vieraskirjaan. Näin muut retkeilijät tietävät varoa tartuntoja.