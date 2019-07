Laittomasti maahantuotuja seksikokemusta tehostavia poppers-tuotteita päätyi myyntiin kymmeniä tuhansia – suuret takavarikot tehty

Poppers-tuotteita käytetään muun muassa päihteinä ja tehostamaan seksikokemusta. Monet poppers-tuotteissa käytetyt alkyylinitriitit on luokiteltu vuonna 2013 lääkeaineiksi. Niiden maahantuonti on luvanvaraista.

Alkuvuonna 2019 Tulli takavarikoi noin 2 500 poppers-tuotetta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tullin mukaan esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että takavarikoitujen tuotteiden lisäksi poppers-tuotteita on tuotu noin 40 000 kappaletta vuosina 2013–2019. Tuotteet on myyty edelleen aikuisviihdeliikkeissä ja niiden verkkokaupoissa eri puolilla Suomea.