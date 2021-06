Lainaan kaavailtava velkakatto tuhoaisi monen unelman ostaa asunto – "Ei kauhean pitkälle riitä kasvukeskuksissa"

Appelqvistin mukaan laskelma on suuntaa antava siihen, kuinka moni lainoista jäisi myöntämättä velkakaton myötä. Tarkkoja vaikutuksia on kuitenkin vielä vaikeaa arvioida tarkkaan.

– Kyllähän se joissain tapauksissa johtaisi siihen, että lainaa ei voida myöntää. Esityksessä on onneksi myös joustoa, mikä on tärkeää, koska ihmisten tilanteet luotonmyönnön hetkellä vaihtelevat. Nykyinen tulotaso ei kerro välttämättä tulevista tuloista tai varallisuudesta.

Huolena kotitalouksien velkaantuminen

– Viranomaisten tehtävä on toki olla huolissaan velkaantumisesta ja pankkien tehtävä puolestaan on olla huolissaan siitä, että saadaanko riittävästi rahoitusta ja luottoa myönnettyä, jotta ihmiset saavat ostettua esimerkiksi asuntoja. Lopulta on poliittinen päätös on tasapainoilla näiden välillä.