Lahtelaisjoukkue palaa parketille kauhunhetkien jälkeen – kokoonpano paljastaa isot muutokset: "Tämä viikko on tuntunut kestäneen ikuisuuden"

Lahtelaisjoukkue lähtee otteluun KTP Basketia vastaan ilman ulkomaalaisvahvistuksiaan. Ilmoitettu kokoonpano on muodossa Roi Byman , Arttu Saarijärvi , Ali Ahola , Henri Ventoniemi , Eemi Luukkonen , Ville Karvonen , Erik Sajantila , Ricky Waxlax , Robert Bärlund .

Sherwood Brown on ottelusta sivussa pelikiellon vuoksi.

– Tämä viikko on tuntunut kestäneen ikuisuuden. Se on ollut läpileikkaus tunteisiin. Onnettomuuden ensikuuleminen, järkytys, pelaajien kunnon selviäminen, helpotus, pelaajien kuntotietojen jatkuva muuttuminen sekä tuntien loppuminen päivästä, turhautuminen, Brandonin sopimuksen päättyminen, suru. Listaa voisi jatkaa. Tärkeintä on kaksi asiaa, kaikki ovat hengissä ja pelaajamme salissa ovat olleet ihailtavan keskittyneitä, päävalmentaja Pieti Poikola kommentoi kulunutta viikkoa Korisliigan verkkosivuilla.