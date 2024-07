Lähteet: Venäjän sotilaskentällä lukuisia räjähdyksiä – videolla roihuaa massiivinen tulipalo

Venäjän Millerovon sotilaslentokentältä on kuultu yli 16 räjähdystä, kertoo Crimean Wind -Telegram-kanava. Myös öljyvaraston lähellä räjähti, kanava kertoo. Millerovon sotilaslentokenttä sijaitsee Ukrainan lähellä Venäjän Rostovin alueella.

Telegram-kanava Eto Rostov on julkaissut videon, jonka väitetään näyttävän sotilaslentokentällä roihuava tulipalo. Videon voi katsoa alta.

Videon aitoutta ei ole vahvistettu, mutta yhdysvaltalaisen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan tulipalotietoja keräävän Firms -palvelun mukaan sotilaslentokentällä on tulipalo.

Venäjän puolustusministeriö on väittänyt maan ilmapuolustuksen tuhonneen yön aikana 26 dronea Rostovin alueella, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent . Venäjä syytti dronehyökkäyksestä Ukrainaa.

Tiedossa ei ole, millaisia vaurioita sotilaslentokenttä tai sen alueella mahdollisesti ollut kalusto on kärsinyt. Myöskään mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.

Ukraina on tehnyt viime kuukausina useita hyökkäyksiä Venäjän ilmavoimia vastaan. Iskuilla sen on arvioitu pyrkivän heikentämään Venäjän ilmavoimien iskukykyä, joka on parantunut merkittävästi Ukrainan ilmapuolustuksen heikentymisen myötä.