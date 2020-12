Lähes 1 800 suomalaista saanut koronarokotteen – uudenvuoden alkuviikoilla Suomen saadaan 100 000 rokoteannosta

Tänään 5 uutta rokotekuolemaa

Suomessa on THL:n mukaan raportoitu tänään viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 561.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 199 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 27 ihmistä, mikä on kolme vähemmän kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on 12 koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.