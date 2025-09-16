Lahdenväylällä Porvoonväylän liittymän kohdalla on sattunut liikenneonnettomuus Helsingin suuntaan.

Liikenne matelee, ja ruuhkassa olevan MTV Uutisten toimittajan mukaan "Lahdentie on aivan tukossa". Kyse oli kuorma-auton ja henkilöauton peräänajosta, ja alueella liikenteen sujumista vaikeutti myös tietyö.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic antoi Porvoonväylän ja Kehä I:n välillä olevasta liikenneonnettomuudesta tiedotteen kello 7.08. Tiedotteen mukaan onnettomuudesta on haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa.

Uutinen päivittyy.