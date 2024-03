Lähde: Tämän takia Eva Mendes ja Ryan Gosling halusivat lapsensa pois Los Angelesista

– Heille tärkein työ on heidän tyttönsä. Kaikki muu jää toiseksi. Ja heidän tyttönsä menestyvät hyvin. He lähtivät Los Angelesista asuakseen hieman pohjoisempana, kaukana Hollywoodista. He eivät halunneet tyttöjen kasvavan muiden julkkislasten keskellä, sisäpiirilähde kertoi Peoplelle .

– Ryan on hauska isä. Hän on hassuttelija ja hänen tyttärensä rakastavat sitä. Hän vie heidät ulos erilaisiin aktiviteetteihin. Perheenä he käyvät mielellään aavikolla ja rannalla. He ovat hyvin aktiivinen perhe. Eva ja Ryan vaikuttavat onnellisilta. Heillä on tapana flirttailla ja pitää toisiaan kädestä. Se on söpöä, lähde kertoi Peoplelle elokuussa.