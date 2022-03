Lähde: Nikita Mazepin sivuun Haasilta – maailmanmestarin pojanpoika tilalle?

– Meillä on kaksi tekijää. On kovaa painetta ja Haas on yhdysvaltalainen talli. Gunther Steiner (Haasin tallipäällikkö) korosti, että tallilla on taloudellisesti tarvittavaa leveyttä. Voin myös kuvitella, että yksi jos toinenkin sponsori voi tulla kulman takaa. Uskon, että tiimi pystyy kuromaan eron kiinni, Schumacher sanoi.