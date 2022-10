Lähde: Lionel Messi palaamassa Barcelonaan

– Jos hän haluaisi tulla takaisin ja voisi tehdä sen ilmaiseksi, on hän tervetullut. Mutta, se on hänestä kiinni, Barcelonan varapuheenjohtaja Eduard Romeu sanoi viime viikolla.

Barcelona on aloittanut tämän kauden räväkästi. Se on voittanut La Ligassa kuusi ottelua ja pelannut yhden tasan maalierolla 19-1. Mestarien liigassa Barcelona on voittanut kahdesta ottelustaan yhden. Messi on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua Ranskan pääsarjassa viimeistellen viisi maalia ja antaen seitsemän maalisyöttöä. Mestarien liigassa saldona kahdesta ottelusta on maali ja syöttö.