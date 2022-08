Lady Gaga nähdään uudessa Joker-elokuvassa – julkaisi paljon puhuvan maistiaisen

Laulaja julkaisi Instagramissaan lyhyen videon, jossa paljastaa olevansa mukana elokuvassa. Aiemmin Gagan spekuloitiin näyttelevän Harley Quinnin roolin, mutta tarkempia yksityiskohtia roolista ei ole vielä julkistettu. Tulevan elokuvan on myös huhuttu olevan musikaali, joka olisi omiaan Gagan kaltaiselle poptähdelle.

– Wau! Sain kylmiä väreitä. Tämä on täydellistä, kolmas hehkuttaa.

Supertähti on kunnostautunut näyttelijä muun muassa elokuvissa House of Gucci, sekä A Star is Born. Jälkimmäisestä Gaga voitti Oscar-palkinnon parhaasta alkuperäissävelmästä Shallow vuonna 2019.