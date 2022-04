Ensimmäinen kuva Barbie-elokuvasta julki – päätähti hurmaa yhdennäköisyydellään

Margot Robbien tähdittämän Barbie-elokuvan on tarkoitus saada ensi-iltansa heinäkuussa 2023, uutisoi CNN .

Warner Bros -tuotantoyhtiö on julkaissut ensimmäisen kuvan elokuvan päätähdestä Margot Robbiesta Barbiena. Näyttelijätär on myös itse jakanut samaisen kuvan Instagram-tilillään.

Tähden jakamaa kuvaa on kommentoitu lukuisilla emojeilla ja hämmästelyillä.

Barbiesta on tehty lukuisia animaatioelokuvia ja sarjoja, mutta tuleva elokuva on ensimmäinen oikeilla näyttelijöillä. Elokuvan muihin tähtiin lukeutuvat muun muassa Ryan Gosling, Will Ferrell sekä America Ferrera.