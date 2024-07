Lääkäriltä tiukka varoitus – karuja esimerkkejä näkynyt EM-kisoissakin: "Miksi ottaa riski?"

Sääntöjen mukaan säärisuojia on pakko käyttää. Kuitenkin vuosien saatossa niiden koko on ollut pienenemään päin. Nykyään ne saattavat peittää alle puolet sääriluusta. Samalla myös sukat ovat vedetty huomattavan alas.

EM-kisoissa vastaavaa on nähty useilla pelaajilla, muun muassa Georgian Khvitsha Kvaratskhelialla sekä Hollannin Memphis Depaylla. Yksi merkittävä esimerkki EM-kisojen ulkopuolelta on englantilainen Jack Grealish, joka on tuttu näky pienissä säärisuojissaan.