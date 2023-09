Lääkäriltä tiukka ohje TTK-kisaaja Pernilla Böckermanille – murtunut kylkiluu varjostaa sunnuntain esiintymistä

23-vuotias fitnessurheilija Pernilla Böckerman mursi kylkiluunsa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tanssitreeneissä kaksi viikkoa sitten. Ortopedilta tuli virallinen vahvistus magneettikuvausten jälkeen.



– Kyseessä on hiusmurtuma, ja tietyissä liikkeissä kylki sattuu aika paljon, Pernilla kertoo MTV Uutisille.



Murtuman vuoksi Pernilla sai lääkäriltä selkeät ohjeet: kaikki nostot on unohdettava.



– Meillä on tulevan sunnuntain tanssissa useampi nosto, mutta emme voi treenata niitä yhtään. Katsotaan, voimmeko tehdä niitä edes sunnuntain lähetyksessä, vai pitääkö meidän keksiä siihen jotain muuta, Pernilla pohtii.