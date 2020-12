Lääkäri-Tatun koronateemainen joulurenkutus saa nauramaan: "Ei itkeä saa, ei meluta saa, tikku nenässä on paljon mukavampaa..."

– Kyllähän Joulupukin terveys tietysti huolestuttaa, kyseessä on kuitenkin suomalainen vanhempi mies. Siellä on ylipainoa ja verenpainetautia ja kuka ties mitä, Kemppainen naurahtaa.

Joulupukkihan kuuluu riskiryhmään. Huoli on tietysti myös kaikkien mummoista ja ukeista.

– Hiukan vakavammin sanottuna, minulla on huoli siitä, että miten me kaikki jaksetaan. Tämä korona on ollut aika pitkä taistelu, Kemppainen vakavoituu.