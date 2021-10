La Palman tulivuori purkautuu nyt uudesta kohdasta – "Olemme huolissamme laavavirran reitistä"

Tulivuorenpurkaus alkoi saarella 19. päivä syyskuuta, ja sen jälkeen laavaa on purkautunut useasta eri lähteestä. Nyt avautunutta purkautumispaikkaa asiantuntijat kuvailevat uudeksi keskittymäksi.

– Meillä on lisää draamaa edessä. Yhä useammasta ihmisistä täytyy huolehtia, Zapata totesi tiedotustilaisuudessa.

Tähän mennessä tulivuori on sylkenyt 80 miljoonaa kuutiota sulaa kiveä. Määrä on kaksinkertainen verrattuna La Palman edelliseen suureen tulivuorenpurkaukseen, joka tapahtui 50 vuotta sitten. Lisäksi laava on purkautunut puolet nopeammin kuin tuolloin.