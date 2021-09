La Palman lentokenttä avattiin jälleen – lentokenttää puhdistettiin tuhkasta läpi yön

Purkauksen vuoksi yli 6 200 ihmistä on evakuoitu kodeistaan ja purkaus on aiheuttanut tuhoja arviolta reilusti yli 400 miljoonan edestä. Tulivuoresta levinnyt laava on tuhonnut 461 rakennusta, joista 41 viimeisen vuorokauden aikana.