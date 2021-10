Kanarialla La Palman lentokenttä suljettiin taas vulkaanisen tuhkapilven takia

Espanjan lentokenttää operoivan Aenan tiedottaja ilmoitti, että La Palman kentän kiitotiellä on tehtävä puhdistustöitä ennen kuin kenttä avataan uudelleen.

Saaren tulivuorenpurkaus on pakottanut tuhansia ihmisiä evakkoon, ja laava on tuhonnut myös rakennuksia. Huolta on aiheuttanut lisäksi se, synnyttääkö laava mereen valuessaan myrkkykaasuja.