Kysely: Yrittäjistä reilu kolmannes ei halua palkata uusia työntekijöitä

Yrittäjägallupin mukaan etenkin palvelualoilla on yrityksiä, jotka eivät aio työllistää. Eniten työllistämistä suunnittelevia yrityksiä on teollisuudessa.

– Koronakriisi on iskenyt lujaa tähän ryhmään. Näitä yrityksiä on paljon ja heitä pitäisi rohkaista työllistämään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Tutkimuslaitos Kantar haastatteli kyselyä varten elokuussa 1 040:tä yrittäjää sekä yrityksen edustajaa. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, jolla on noin 115 000 jäsenyritystä. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä, jotka työllistävät noin 660 000 henkilöä.