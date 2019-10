Kysely paljasti harhaluulon palomiesten palkasta – totuus on paljon karumpi: ”Puhutaan kavereista, joilla on kaksi ammattitutkintoa”

Kuusikymmentä prosenttia ihmisistä on joutunut turvautumaan pelastuslaitoksen apuun joko itse tai läheisensä kautta. Monesti se tarkoittaa ensihoitoa, sillä suuri osa palomiehistä hallitsee myös ensihoitajan työt.

– Totta kai pitäisi. Puhutaan kavereista, joilla on kaksi ammattitutkintoa. Heillä on osaamista kahdella eri alalla, ja heidän käytettävyytensä on pelastuslaitokselle kaksinkertainen, sanoo SPAL:in edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.