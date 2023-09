Kymmenientuhansien suomalaisten tietoja saatettu varastaa virtsankarkailusuojia koskevassa kyberhyökkäyksessä

Hyvinvointialueiden toistaiseksi tekemien tiedotteiden ja ilmoitusten mukaan murto on voinut kohdistua yli 36 000 ihmiseen. Ojanen ei kommentoi tarkkaa rekisterissä olleiden hyvinvointialueiden asiakkaiden määrää, koska hänen mukaansa tiedottamisvastuu on rekisterinpitäjällä eli hyvinvointialueella.

Valtaosa hyvinvointialueista murron piirissä

Tena-tuotteiden valmistaja Essityn tietosuojaloukkausilmoituksessa mainitaan, että tietovuoto on voinut koskea sen 50 000:ta asiakasta. Joukossa on myös hyvinvointialueiden asiakaskuntaa.

STT:n keräämien tietojen perusteella tietomurron piirissä on ollut inkontinenssituotteiden kotiinkuljetusasiakkaita valtaosassa Suomen hyvinvointialueita. Tietovuodosta on osaltaan joko tiedottanut tai ilmoittanut tietosuojavaltuutetun toimistolle ainakin 15 Suomen 21 hyvinvointialueesta.

– Asiakkaanamme on Oy Essity Finland Ab, ja heidän palveluaan toteutetaan meillä. Hyvinvointialueiden sopimukset on Oy Essity Finland Ab:n kanssa tehtyjä, hän sanoo.

Henkilötunnus annettu joskus tilauksen yhteydessä

Tietosuojavaltuutetulle tehdyistä ilmoituksista ilmenee myös, että jos Tena-tuotteita tilannut asiakas on ilmoittanut tilauksen yhteydessä henkilötunnuksensa, se on voinut vaarantua. Ilmoitusten mukaan hyvinvointialueen asiakkaan henkilötunnus on ilmoitettu Westlogille, jos asiakas on tilannut omakustanteisesti inkontinenssituotteita.