Kylpylähotelli suljettiin Siilinjärvellä – kymmeniä ihmisiä sairastui norovirukseen: "Nyt on kloori-isku meneillään ja kaikki oravaa pienemmät tapetaan"

Kylpylähotelli Kunnonpaikka on suljettu maanantaihin asti, ja hotellissa on käynnissä tehopuhdistus, kertoo kylpylän toimitusjohtaja Timo Juurakko.

– Kylpylä on suljettu ja tilanne on saatu rauhoitettua. Nyt meneillään on tehopuhdistus, klooraamme koko hotellin. Muun muassa uima-altaat ovat kloori-iskun kohteena – kaikki oravaa pienemmät tapetaan, Juurakko sanoo.

Pitkäaikaiset asiakkaat eristyksissä

Joitakin peruutuksia on tullut

– Pyrimme siihen, että ongelma hoidetaan pois ennen joulua. Virus on ehkä tullut asiakkaan mukana, ja kun pienessä tilassa on paljon ihmisiä, se leviää nopeasti. Ohjeena on pitää kaksi varopäivää toimenpiteiden alettua. Me pidämme varmuuden vuoksi kolme.