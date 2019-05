Kylmä kevätsää kurittaa Suomea – lähipäiviksi luvassa entistä ankeampaa

– Varhaisaamu on vielä pääosin poutainen, mutta päivällä Etelä- ja Lounais-Suomessa on kauttaaltaan luvassa aika rankkaakin sadetta. Puoleenpäivään mennessä sataa esimerkiksi Helsinki–Pori–Turku–Tampere-akselilla. Idässä ja pohjoisessa on pilvistä mutta poutaista. Sunnuntai on edelleen aika viileä. Lämpötila on noin 10 asteessa koko maassa.