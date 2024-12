Kylian Mbappen raiskaustutkinta lopetetaan

Real Madridin supertähteä Kylian Mbappea koskeva raiskaustutkinta on lopetettu, tiedottaa Ruotsin syyttäjänvirasto. Ranskalaispelaajaa ei enää epäillä rikoksesta.

Syyttäjänviraston mukaan epäillystä rikoksesta ei löytynyt tutkinnassa riittävästi näyttöä. Rikoksen epäiltiin tapahtuneen 10. lokakuuta tukholmalaisessa hotellissa.

– Esitutkinnassa on ollut nimetty henkilö, jota on perustellusti epäilty raiskauksesta ja kahdesta seksuaalisesta häirinnästä, mutta näkemykseni mukaan näyttö ei riitä jatkotoimiin, joten tutkinta on lopetettu. Nimettyä henkilöä ei epäillä rikoksesta, tutkinnanjohtaja Marina Chirakova sanoo tiedotteessa.

Ruotsalaismediat uutisoivat Mbappen raiskausepäilystä 15. lokakuuta. Rikoksen epäiltiin tapahtuneen tukholmalaisessa Bank-hotellissa 10. lokakuuta järjestettyjen juhlien yhteydessä. Mbappe on alusta lähtien kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.