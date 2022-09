Kylian Mbappea piinattiin Neymar-kysymyksillä, ranskalaistähti kommentoi superduon välejä huippupelin alla – "Välillä kylmempää"

– Tämä on kuudes vuoteni Neymarin kanssa. Meillä on ollut aina kunnioitukseen perustuva suhde. On hetkiä, jolloin on välillä kylmempää ja välillä lämpimämpää. On aikoja, jolloin olemme parhaita ystäviä ja välillä emme puhu paljoa. Arvostan häntä ja hänen panostaan tälle joukkueelle suuresti, Mbappe selventää lehdistötilaisuudessa.