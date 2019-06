Kyberhyökkäys hankaloittaa merkittävästi toimintaa Lahden terveysasemilla – vaaratilanneriski ei ole pois suljettu: ”Potilaita ohjataan myös sairaalan puolelle päivystykseen”

"Keskussairaalassa tilanne on normaali"

– Keskussairaala on täysin normaalitilassa, koska se on eri verkossa. Siellä toiminnat jatkuvat ja tietoihin päästään käsiksi.

– En pitäisi tätä isona potilasturvallisuusriskinä, mutta aina, kun tällaisia vaikeuksia on, niin siihen voi liittyä myös vaaratilanneriski. Ennen kaikkea tämä kuitenkin hankaloittaa työtä, hän jatkaa.

– Kaiken aikaa tehdään töitä asioiden selvittämiseksi. Siihen, milloin tämä ratkeaa, en voi antaa mitään arviota. Tilanne on erittäin hankala ja aiheuttaa paljon vaikeutta. Kyseessä on vakava häiriö.

Jalmari -kuntoutussairaalassa paperitulosteet käytössä

Lahden alueella on Jalmari -kuntoutussairaala, joka tarjoaa muun muassa akuuttigeriatrian palveluita.

– Siellä potilastietojärjestelmät eivät toimi, mutta talon sisällä on pystytty varautumaan ottamalla potilastiedoista paperitulosteita. Taloon on myös ennestään hankittu koneita, jotka ovat eri verkossa. Täysin pimennossa se ei siis ole. Sairaaloiden osalta tilanne on turvattuna.