"Kuvitelkaa Cristiano Ronaldo ongelmana!" – nämä maalit saivat vastustajan hämmästelemään kirjoittelua Manchester Unitedista

Ronaldon tehot ovat pysyneet huipputasolla hänen palattuaan Juventuksesta Unitediin. Hyökkääjä on mättänyt viisi maalia neljässä Mestarien liiga -ottelussa ja neljä osumaa seitsemässä Valioliiga-pelissä.

Tästä huolimatta 36-vuotiaan pelaajan on katsottu tuovan vaikeuksia ManU:lle, sillä hän esimerkiksi osallistuu hyvin rajallisesti prässipeliin.

– Kaikilla meillä on omat vastuumme. Cristiano on johtaja joukkueessamme, ja hän tekee myös maaleja. Emme ole tyytyväisiä siihen, että päästimme kaksi osumaa...mutta hän (Ronaldo) tarjoaa näitä hetkiä. Uskon, ettei Chicago Bullskaan harmitellut sitä, että heillä on Michael Jordan, Solskjär totesi viitaten kuuden mestaruuden NBA-legendaan.