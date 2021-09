Kuvat Venäjän ja USA:n salaisesta Suomi-tapaamisesta julki: Ilkka Kanerva tiesi vierailusta etukäteen – "Suomenkin etu on ilman muuta mukana"

Keskustelu on oletettavasti koskenut "vähän pidemmän tähtäimen yhteistyönäkymiä", ei päivänpäällisiä aiheita.

"Suomi nauttii suurta luottamusta"

Ilkka Kanervan mukaan tapaamiset kertovat siitä, että Suomi on otollinen maa keskustella rauhassa.

– Kyllä Suomi nauttii tässä suhteessa suurta luottamusta, ja se on iso, iso asia tietysti, että Suomeen voidaan ja halutaan tulla puolin ja toisin. Varmasti siinä on meidän aktiivisuudellamme myös oma osuus, että Suomi haluaa asiallisesti hoitaa tämän tyyppiset kysymykset.

Välillisesti kyse on Suomenkin edusta: tapaamisilla ja keskusteluilla voi olla rauhoittava vaikutus maailmanpolitiikan kuohuihin.

– On siinä tietysti Suomenkin etu ilman muuta mukana. Jos tilanne on tämän kaltaisilla tapaamisilla vähänkään tasaisemmassa hallitummassa asennossa, totta kai se on pienen Suomen edun mukaista.