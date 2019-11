Kuvat: Tältä näyttää PAU:n mainitsema "rikkuriaukko" Liedon logistiikkakeskuksen aidassa – Postin selitys: "Aidan purkaminen lyhentää matkaa parkkipaikalta töihin"

Liedon logistiikkakeskuksen aidasta on tänä aamuna viiden ja kuuden välillä purettu pieni osa seinää pois. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n mukaan aitaan on tehty reikä, jotta vuokratyöntekijät voivat kulkea sen kautta sisälle menemättä virallisten porttien kautta. Posti on eri linjoilla.