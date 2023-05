Kuvanveistäjä Martti Aiha on kuollut

Aiha tunnetaan lukuisista julkisista veistoksistaan, joita on eri puolella Suomea. Esimerkiksi Oulusta löytyy terässiltaa muistuttava 27-metrinen oranssi Mediator. Helsingissä Ruoholahdessa julkistettiin puolestaan vuonna 1992 Rumba-teos, joka on mustaksi maalattua alumiinia ja 15 metriä korkea. Teos on tällä hetkellä siirrettynä suojaan rakennustöiltä.